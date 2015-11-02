安倍晋三希望美日韩在南海问题上进行合作

路透首尔11月2日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一（Koichi Hagiuda）称，日本首相安倍晋三周一与韩国总统朴槿惠举行双边峰会时表示，希望美日韩在维护南海开放与和平一事上进行合作。

萩生田光一在安倍与朴槿惠举行完会谈后的新闻发布会上称：“他（安倍）表示，日本希望与韩国和美国在各方面进行合作，以维护该海域的开放、自由与和平。”