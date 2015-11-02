安倍晋三希望美日韩在南海问题上进行合作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔11月2日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一（Koichi Hagiuda）称，日本首相安倍晋三周一与韩国总统朴槿惠举行双边峰会时表示，希望美日韩在维护南海开放与和平一事上进行合作。
萩生田光一在安倍与朴槿惠举行完会谈后的新闻发布会上称：“他（安倍）表示，日本希望与韩国和美国在各方面进行合作，以维护该海域的开放、自由与和平。”
萩生田光一没有透露相关的详情。
萩生田光一告诉记者，安倍对朴槿惠称，南海局势是“国际社会共同关注的问题”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”