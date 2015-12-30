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时事要闻 | 2015年 12月 30日 星期三 16:55 BJT

韩国“慰安妇”幸存者谴责韩日就解决“慰安妇”问题达成的协议

路透首尔12月30日 （记者 Jack Kim） - 韩国数百名示威者与两名“慰安妇”幸存者周三谴责韩国与日本就解决“慰安妇”问题达成的协议。

这两名昔日的“慰安妇”批评韩国政府与日本周一达成协议同意“最终地并不可撤销地”解决“慰安妇”问题。

“（韩国）政府不可信任，”其中一位88岁的“慰安妇”幸存者Lee Yong-su表示。

Lee Yong-su称，韩国官员与日本磋商协议时从未征询过她与其他“慰安妇”幸存者的意见。

“我们将继续抗争至最后一刻，”她说道。

Lee与其他示威者要求日本进行真诚道歉，向受害者进行正式赔偿。示威者中包括学生、反对派议员和民权活动人士。

“我们什么也没做错，”Lee说道。“日本强迫我们成为‘慰安妇’，而现在仍然试图否认其罪行。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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