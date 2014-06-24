中韩抗议日方“河野谈话”调查报告

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透首尔6月23日 - 韩国和中国周一就日本公布的“河野谈话”调查报告提出抗议，敦促日本停止企图“洗白”历史的作法。
韩国外交部第一次官赵太庸召见日本驻韩国大使别所浩郎，就此事提出抗议。赵太庸表示，“慰安妇”问题背后的历史在国际上得到了承认，而日本当局正在试图破坏自己的道歉。
“日本必须明白，安倍政府对‘河野谈话’破坏的越严重，其政府可信度和国际声誉的受损程度就越严重，”赵太庸称。
日方调查报告称，日韩两国在“河野谈话”的敏感文字表述方面有过合作。韩国对此提出抗议。
韩国对日方关于韩国参与拟定“河野谈话”的调查结果表示异议，称“河野谈话”是日本政府的正式声明，韩国从来没有把慰安妇问题背后的事实拿出来讨论过。
中国外交部发言人华春莹称，中方敦促日方“以实际行动妥善处理包括‘慰安妇’问题在内的有关历史遗留问题”。
华春莹在例行记者会上称：“日方所谓调查进一步暴露其不愿正视历史、企图淡化侵略罪行的真实意图。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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