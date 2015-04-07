韩国谴责日本审定通过主张争议岛屿主权的教科书

路透首尔4月6日（记者 Jack Kim） - 韩国周一谴责日本审定通过有关主张争议岛屿主权的教科书，称日本此举是在歪曲历史事实，是该国准备重蹈历史错误的迹象。韩国就此召见日本驻韩国大使。

两周前，中日韩三国举行外长会，承诺改善关系，克服因历史问题和领土主权争端引发的紧张关系，为尽快举行三国领导人峰会而努力。

韩国外交部称，日本审定通过“歪曲、缩小和遗漏历史事实、强化对明显属于我国领土的主权主张的教科书，这是再一次对韩国发起挑衅”。

“当日本政府基于这样的教科书向正在成长的一代日本人灌输歪曲的历史观点和领土主权主张时，该国政府实际上是在说其将重蹈历史错误，”韩国外交部声明称。

韩国将与日本存在主权争议的岛屿称为“独岛”，日本将其称之为“竹岛”。目前该岛屿处于韩国实际控制下。

日本文部科学大臣下村博文（Hakubun Shimomura）称，日本所有教科书中都会将“竹岛”称为日本领土的一部分。

“我们希望正确地向儿童一代教授有关他们国家领土的知识，这很自然，”他在东京对记者说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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