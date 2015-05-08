韩国谴责日本申遗歪曲历史

路透首尔5月7日 - 韩国周四谴责日本试图将19世纪的工业设施申请为联合国世界遗产的举动是“歪曲历史”，并敦促全面曝光日本强迫韩国劳工劳作的历史。

日本试图将23处工业旧址申请为世界遗产的举动激起了韩国的怒火，韩国认为这是日本又一次企图粉饰其残酷野蛮的殖民侵略史。这23处工业设施中包括可以追溯到19世纪50年代的煤矿、造船厂和钢厂。

“历史在前进。日本无法否认（强迫劳工）的存在，所以就试图粉饰它，”一名韩国外交部官员向一小群西方媒体表示。

“这可能将演变成另外一个歪曲历史的案例，”该官员称。因事涉敏感，他要求匿名。

韩国反对日本申遗可能将进一步激化两国之间的外交紧张关系。

韩国外交部称，这23个工业设施其中有7个曾是劳工营，在日本对朝鲜进行殖民期间雇佣了约57,900名朝韩劳工，其中有94人死于劳工营。

中国外交部称，“申遗不应美化殖民历史”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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