日本记者涉嫌“丑化”朴槿惠被韩方指控 日方表示遗憾

路透东京10月9日 - 日本周四称对一名日本记者因丑化韩国总统朴槿惠在韩国受到指控表示“极度遗憾”，但同时称两国领导人对话的大门应当继续敞开。

韩国检方周三对日本《产经新闻》前首尔支局局长加藤达也（Tatsuya Kato）提起指控，并且在此前称加藤达也8月3日写的一篇关于朴槿惠的报导基于“虚假信息”。

这篇报导写得是4月韩国“岁月”号沉船事故发生当天朴槿惠的私人生活以及身在何处的内容。

“鉴于新闻自由以及日韩之间的关系，我们对（指控）表示极度遗憾，”日本内阁官方长官菅义伟在例行新闻发布会上说。

“特别是从在民主国家应当受到最大尊重的新闻自由角度看，（韩方）应当带着克制执行法律，”菅义伟补充说。

菅义伟表示，日方计划周四向韩方表达他们的关切，同时要求韩方提供详细信息。

加藤达也并未被拘，但仍被禁止离开韩国。

日本首相安倍晋三努力推动同朴槿惠举行峰会，此事可能会令安倍的努力更为复杂化。

菅义伟被问及日方对两国领导人峰会的最新立场时称：“对话大门一直敞开，因为存在问题，两国就更应举行会议。这是日本的政策，什么也没有变。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。