韩日领导人举行上任来首次正式双边会谈

路透首尔11月2日 （记者 Kiyoshi Takenaka） - 韩国总统朴槿惠与日本首相安倍晋三周一举行了他们上任以来的首次正式双边会谈。

对于安倍来说这是一个外交突破。安倍寻求与朴槿惠进行会谈，而美国也一直推动日本和韩国改善关系。

安倍在2012年末上任，朴槿惠则在2013年初上任。官员们称，会谈后两人没有举行联合新闻发布会的计划。

在日本1910-1945年间对朝鲜半岛的殖民统治问题上，特别是“慰安妇”问题上，日韩双方一直难以达成共识。

朴槿惠上周接受日本《朝日新闻》采访时称，解决“慰安妇”问题是改善日韩问题的关键。

韩国称，日本领导人一再对战时暴行未进行合适的补偿。

日本担忧，即使日本在“慰安妇”问题上采取新的举措，韩国仍不会在这件事情上罢休。日本称，“慰安妇”的赔偿问题已由双方在1965年签订的外交协议得到合法解决，且日本支持1993年时任政府作出的道歉声明。

“朴安会”是在中日韩领导人峰会之后举行的。（完）