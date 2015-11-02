韩日领导人举行上任来首次正式双边会谈

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔11月2日 （记者 Kiyoshi Takenaka） - 韩国总统朴槿惠与日本首相安倍晋三周一举行了他们上任以来的首次正式双边会谈。
对于安倍来说这是一个外交突破。安倍寻求与朴槿惠进行会谈，而美国也一直推动日本和韩国改善关系。
安倍在2012年末上任，朴槿惠则在2013年初上任。官员们称，会谈后两人没有举行联合新闻发布会的计划。
在日本1910-1945年间对朝鲜半岛的殖民统治问题上，特别是“慰安妇”问题上，日韩双方一直难以达成共识。
朴槿惠上周接受日本《朝日新闻》采访时称，解决“慰安妇”问题是改善日韩问题的关键。
韩国称，日本领导人一再对战时暴行未进行合适的补偿。
日本担忧，即使日本在“慰安妇”问题上采取新的举措，韩国仍不会在这件事情上罢休。日本称，“慰安妇”的赔偿问题已由双方在1965年签订的外交协议得到合法解决，且日本支持1993年时任政府作出的道歉声明。
“朴安会”是在中日韩领导人峰会之后举行的。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。