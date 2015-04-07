韩国谴责日本审定通过主张争议岛屿主权的教科书

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月6日（记者 Jack Kim） - 韩国周一谴责日本审定通过有关主张争议岛屿主权的教科书，称日本此举是在歪曲历史事实，是该国准备重蹈历史错误的迹象。韩国就此召见日本驻韩国大使。
两周前，中日韩三国举行外长会，承诺改善关系，克服因历史问题和领土主权争端引发的紧张关系，为尽快举行三国领导人峰会而努力。
韩国外交部称，日本审定通过“歪曲、缩小和遗漏历史事实、强化对明显属于我国领土的主权主张的教科书，这是再一次对韩国发起挑衅”。
“当日本政府基于这样的教科书向正在成长的一代日本人灌输歪曲的历史观点和领土主权主张时，该国政府实际上是在说其将重蹈历史错误，”韩国外交部声明称。
韩国将与日本存在主权争议的岛屿称为“独岛”，日本将其称之为“竹岛”。目前该岛屿处于韩国实际控制下。
日本文部科学大臣下村博文（Hakubun Shimomura）称，日本所有教科书中都会将“竹岛”称为日本领土的一部分。
“我们希望正确地向儿童一代教授有关他们国家领土的知识，这很自然，”他在东京对记者说。（完）
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日