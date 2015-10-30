朴槿惠称“慰安妇”问题是日韩峰会的中心议题--报道

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月30日 - 韩国总统朴槿惠称，“慰安妇”问题是本周末日韩双边峰会的中心议题，也是双边关系稳定的关键。
朴槿惠将与日本首相安倍晋三举行上任以来的首次双边会谈，寻求修复两国关系。
《朝日新闻》周五刊发了对朴槿惠的采访文章。朴槿惠指出，两国之间的“稳定关系”需要建立在日方努力解决“慰安妇”等长期恶化问题之上。
“‘慰安妇’问题上的一些进展对此至关重要，这比任何问题都重要，”该报援引朴槿惠对采访问题的书面回复称。
“我希望这次峰会成为确立解决这一问题的目标的契机，不再因该问题给任何一方带来进一步伤害。”
朴槿惠还称，鉴于大多数慰安妇幸存者已经是90岁左右的高龄，日方必须尽快采取措施解决该问题，也许应该就在今年。
“日本政府尽快提出受害者能接受、我们国民能理解的解决方案，这一点极为重要。”她说道。
日本内阁官房副长官萩生田光一（Koichi Hagiuda）在新闻发布会上称，日本在此事上的立场不变。
“正如我们之前多次所说的，我们两国之间存在许多难点问题，而这意味着不应为领导人会晤预设条件。”他说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”