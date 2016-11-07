LG化学在2018年前将把中国合资工厂ABS产量翻倍

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透首尔11月7日 - 韩国LG化学(051910.KS)周一表示，将投资1亿美元，在2018年前将中国合资工厂的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)产量翻倍。
LG化学计划将与中国海洋石油总公司(中国海油,CNOOC)在广东合资工厂的ABS年产能从15万吨提高至30万吨。ABS主要用于生产家电、汽车和工业机械的零部件。
LG化学寻求侧重于ABS等高附加值产品。LG化学和中国海油目前各自持有合资工厂的50%股份，但LG化学在一份声明中说，执行上述投资计划后其持股比例将达到70%。
LG化学称，中国工厂增产将促使该公司ABS年度总产量提高至200万吨。
LG化学10月宣布，将把丽水市工厂两条聚苯乙烯(PS)生产线中的一条，在2017年上半年转变成ABS生产线。仅此一项举措就将该公司ABS年产量提高至88万吨。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。