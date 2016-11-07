LG化学在2018年前将把中国合资工厂ABS产量翻倍

路透首尔11月7日 - 韩国LG化学(051910.KS)周一表示，将投资1亿美元，在2018年前将中国合资工厂的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)产量翻倍。

LG化学计划将与中国海洋石油总公司(中国海油,CNOOC)在广东合资工厂的ABS年产能从15万吨提高至30万吨。ABS主要用于生产家电、汽车和工业机械的零部件。

LG化学寻求侧重于ABS等高附加值产品。LG化学和中国海油目前各自持有合资工厂的50%股份，但LG化学在一份声明中说，执行上述投资计划后其持股比例将达到70%。

LG化学称，中国工厂增产将促使该公司ABS年度总产量提高至200万吨。

LG化学10月宣布，将把丽水市工厂两条聚苯乙烯(PS)生产线中的一条，在2017年上半年转变成ABS生产线。仅此一项举措就将该公司ABS年产量提高至88万吨。(完)