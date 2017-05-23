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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 14:58 BJT

韩国金融市场：韩股触及纪录高位，避险情绪打压韩元下跌

路透首尔5月23日 - 韩国股市周二连续第三个交易日创下纪录高位，受助于本地机构的强劲需求。

韩国综合股价指数一度升至历史高位2,326.57点，收高0.3%至2,311.74点。
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