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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 14:21 BJT

韩国金融市场：韩元结束连涨，韩股跟随亚洲其他市场下跌

路透首尔3月8日 - 韩元兑美元 周二结束连续六个交易日的涨势，因日本和中国股市下跌，周四欧洲央行召开政策会议前市场交投清淡。

韩元兑美元 此间市场收报1,206.7，较周一收盘价1,201.4跌0.4%。

韩国综合股价指数 收跌0.6%，报1,946.09点，为一周收盘低位。(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)

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