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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 14:23 BJT

重发-韩国金融市场：韩元跟随人民币下跌，韩股持稳

(重发以补上因系统问题遗漏段落)

路透首尔3月23日 - 韩元兑美元 周三下跌，此前人民币兑美元下跌，尽管中国央行设定了较高中间价。

韩元兑美元 本地收报1,161.2，较周二收盘1,153.6下跌0.7%。

韩股收盘持稳，外资接近收盘时转为买超韩股。

韩国综合股价指数 收低0.1%至1,995.12点。

外资已连续10个交易日买超韩股，周三买超77亿韩元(664万美元)。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 王颖/张若琪)

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