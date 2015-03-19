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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 08:47 BJT

韩国金融：密切关注美联储会议后的市场动向--外汇官员

路透首尔3月19日 - 韩国一名外汇官员周四表示，韩国正密切关注金融市场动向；此前美国联邦储备理事会(FED)对利率的基调温和，导致美元大挫。

0023GMT，韩元兑美元 报1,111.4，较周三本地收盘上涨1.6%。

该官员表示，韩元周四上涨部分因投资者了结美元近期大涨的获利。(完)

(翻译 张荻；审校 龚芳)

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