韩国金融市场：韩股及韩元早盘弹升，但市场仍心存戒慎

“上周五巴黎恐怖袭击事件对全球的影响短暂，”Korea Investment Securities股票分析师Park So-yeon称，他指的是美国股市周一尾盘大涨。

权重股领涨，科技巨头三星电子 涨0.9%，浦项钢铁(POSCO) 上升3.3%。

精炼厂SK Innovation 和S-Oil Corp 分别反弹2.6%和1.9%，因油价上升提振全球能源类股。

LG 跳升4.9%，此前公布第三季获利较上年同期增长28.5%。

尽管股市反弹，但海外投资者连续第六日卖超韩股。

12月三年期韩国公债期货 小升0.01点至109.26，交易商未理会韩国央行总裁李柱烈关于美国12月很可能升息的言论。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,168.8 1,174.1

日圆/韩元 9.4731/810 9.4857

韩国公债期货 * 109.26 109.25

韩国综合股价指数 1,966.31 1,943.02

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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