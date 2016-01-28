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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 10:51 BJT

韩国金融市场：韩元在美联储会议后走贬，韩股盘中近持平

三星电子 下跌约2%，此前该公司警告称，今年获利可能不及2015年，因智能手机等设备销售放缓。

三星物产 上涨约4%，尽管该公司周四称，2015年财报计入了2.6万亿韩元(21.5亿美元)潜在亏损。分析师表示，三星物产股价上涨是因为投资者寄望三星集团内部公司进一步重组。

三年期公债期货3月合约 跌0.06点至109.73。

0211GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,207.0 1,202.0

日圆/韩元 10.1557/616 10.1760

韩国公债期货 * 109.73 109.79

韩国综合股价指数 1,897.38 1,897.87

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/白云/杜明霞；审校 徐文焰/李爽/王颖)

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