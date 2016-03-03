韩国金融市场：韩元因油价上涨而创两周高位，韩股因朝鲜问题受抑

周四由于一家券商的错误，韩元的开盘水平被调低至1,227.0。
韩股盘初在离岸需求的拉动下触及两个月新高，但接近午盘时涨幅几乎悉数回吐，因韩国国防部称，朝鲜(北韩)稍早对海进行数次短程发射。
朝鲜最新挑衅的消息传出之后，韩元略微走软。
韩国股价综合指数(KOSPI) 微涨0.2%至1,950.53点。
外资连续第五日买超，接近午盘时净买入4,926亿韩元股票。
大宇造船 大涨9.2%，因有可能获得一个伊朗项目。
Hotel Shilla 上涨5.2%，此前韩国媒体报导，首尔市同意其扩张酒店业务。
三年期韩债3月期货 价格下跌0.10点，报110.18，因降息预期受到打击，此前韩国央行周二公布的上次会议记录显示，绝大多数货币政策委员近期不打算调整利率。 (完)
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(编译 刘秀红/李春喜 审校 戴素萍/高琦)