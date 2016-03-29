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亚洲 | 2016年 3月 29日 星期二 11:10 BJT

韩国金融市场：韩股早盘小涨但走势不稳，关注美联储主席叶伦讲话

大盘股三星电子 近持平，日内上涨0.1%，报1,295,000韩元，而现代汽车<0
05380.KS>上涨0.7%，报155,000韩元。
    
    上涨与下跌个股家数分别为454家和334家。
    
    韩元兑美元 微涨0.3%至1,162.5韩元，因美元兑主要货币承压。
    
    三年期6月韩债期货 上涨0.07点至110.35。
    
                              0222GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元           1,162.5       1,166.2    
    日圆/韩元    10.2295/98       10.2634 
    韩国公债期货 *       110.35        110.28    
    韩国综合股价指数  1,985.87      1,982.54   
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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 (编译 许娜/王颖/李春喜 审校 张若琪/李爽)

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