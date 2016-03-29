韩国金融市场：韩股早盘小涨但走势不稳，关注美联储主席叶伦讲话

大盘股三星电子 近持平，日内上涨0.1%，报1,295,000韩元，而现代汽车<0
05380.KS>上涨0.7%，报155,000韩元。
上涨与下跌个股家数分别为454家和334家。
韩元兑美元 微涨0.3%至1,162.5韩元，因美元兑主要货币承压。
三年期6月韩债期货 上涨0.07点至110.35。
0222GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,162.5 1,166.2
日圆/韩元 10.2295/98 10.2634
韩国公债期货 * 110.35 110.28
韩国综合股价指数 1,985.87 1,982.54
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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(编译 许娜/王颖/李春喜 审校 张若琪/李爽)