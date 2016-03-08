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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 10:56 BJT

韩国金融市场：韩元走弱韩股下跌，市场关注欧洲央行动向

“(韩国)股市受到日股走低的拖累，市场参与者还警惕本周稍晚的欧洲央行会议的决定，”三星期货分析师Jeon Seung-ji解释整体交投清淡时说道。

韩股在临近中午时下跌，韩国综合股价指数 跌1.05%至1,937.16点。

日本2015年第四季经济萎缩程度低于初估，但民间消费仍旧疲弱，突显在海外不利因素加剧浮现下，首相安倍晋三欲恢复经济成长所面临的挑战 。这增添了对于全球经济体质的担忧。

临近中午时段，外资卖超620亿韩元(5,142万美元)韩国股票，料结束为期七天的买超。

市场权重股三星电子 下跌近3%，SK海力士 跌5%。

下跌和上涨股分别为577家和234家。

0216GMT 上日收市价

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美元/韩元 1,206.2 1,201.4

日圆/韩元 10.6886/50 10.5594

韩国公债期货 * 110.19 110.16

韩国综合股价指数 1,937.30 1,957.87

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/杜明霞；审校 陈宗琦/孙茉莉)

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