韩国金融市场：韩元走弱韩股下跌，市场关注欧洲央行动向

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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“(韩国)股市受到日股走低的拖累，市场参与者还警惕本周稍晚的欧洲央行会议的决定，”三星期货分析师Jeon Seung-ji解释整体交投清淡时说道。
韩股在临近中午时下跌，韩国综合股价指数 跌1.05%至1,937.16点。
日本2015年第四季经济萎缩程度低于初估，但民间消费仍旧疲弱，突显在海外不利因素加剧浮现下，首相安倍晋三欲恢复经济成长所面临的挑战 。这增添了对于全球经济体质的担忧。
临近中午时段，外资卖超620亿韩元(5,142万美元)韩国股票，料结束为期七天的买超。
市场权重股三星电子 下跌近3%，SK海力士 跌5%。
下跌和上涨股分别为577家和234家。
0216GMT 上日收市价
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美元/韩元 1,206.2 1,201.4
日圆/韩元 10.6886/50 10.5594
韩国公债期货 * 110.19 110.16
韩国综合股价指数 1,937.30 1,957.87
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/杜明霞；审校 陈宗琦/孙茉莉)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美