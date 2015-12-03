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亚洲 | 2015年 12月 3日 星期四 11:46 BJT

韩国金融市场：韩股韩元均下跌，受大宗商品价格下滑冲击

临近中午，外资卖超韩股1,465亿韩元(1.256亿美元)，给大盘造成压力。

汇市方面，韩元兑美元 下跌，因美元走强。

韩元兑美元现报1,167.8，较周三本地收盘1,164.3跌0.3%。

韩国三年期公债12月期约 涨0.02点，至109.24。

0248GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,167.8 1,164.3

日圆/韩元 9.4673/744 9.4281

韩国公债期货 * 109.24 109.22

韩国综合股价指数 1,990.02 2,009.29

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 刘秀红/徐文焰/许娜；审校 李爽/李婷仪/龚芳)

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