重发-韩国金融市场：穆迪上调评级提振韩元上涨，韩股原地踏步

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路透首尔12月21日 - 韩元兑美元 周一上涨，保持穆迪上调韩国评级至该国迄今最高评级所带来的涨势。

0245 GMT，韩元兑美元 报1,178.4，较上周五本地收盘1,183.0上涨0.4%。

评级机构穆迪周六表示，已将韩国的发行人及债信评级自Aa3上调至Aa2，为该国迄今最高评级；评级展望由正面调整为稳定。

“穆迪上调评级及本地出口商月底结算需求推高韩元，”Hyundai Futures固定收益分析师Jung Sung-yoon称。

股市方面，韩股在经历了震荡的一周之后陷于原地踏步，综合股价指数 微跌0.1%至1,973.75点。

接近中午时分，外资卖超韩股达476亿韩元(4,040万美元)。

交通设备 和机械类股 表现不及大盘，分别跌1.7%和1.1%。此前海关数据显示，韩国12月1-20日期间的进出口均下挫。

现代汽车 及其零部件关联公司现代摩比斯 均跌1.6%。

三星工程建设 跌1%，Hanwha Techwin 涨3%。

三年期公债期货3月合约 涨0.1点至109.64。

0245 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,178.4 1,183.0

日圆/韩元 9.7205/367 9.7423

韩国公债期货 * 109.64 109.54

韩国综合股价指数 1,973.75 1,975.32

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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