重发-韩国金融市场：穆迪上调评级提振韩元上涨，韩股原地踏步

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(重发以修改直接提取码)
路透首尔12月21日 - 韩元兑美元 周一上涨，保持穆迪上调韩国评级至该国迄今最高评级所带来的涨势。
0245 GMT，韩元兑美元 报1,178.4，较上周五本地收盘1,183.0上涨0.4%。
评级机构穆迪周六表示，已将韩国的发行人及债信评级自Aa3上调至Aa2，为该国迄今最高评级；评级展望由正面调整为稳定。
“穆迪上调评级及本地出口商月底结算需求推高韩元，”Hyundai Futures固定收益分析师Jung Sung-yoon称。
股市方面，韩股在经历了震荡的一周之后陷于原地踏步，综合股价指数 微跌0.1%至1,973.75点。
接近中午时分，外资卖超韩股达476亿韩元(4,040万美元)。
交通设备 和机械类股 表现不及大盘，分别跌1.7%和1.1%。此前海关数据显示，韩国12月1-20日期间的进出口均下挫。
现代汽车 及其零部件关联公司现代摩比斯 均跌1.6%。
三星工程建设 跌1%，Hanwha Techwin 涨3%。
三年期公债期货3月合约 涨0.1点至109.64。
0245 GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,178.4 1,183.0
日圆/韩元 9.7205/367 9.7423
韩国公债期货 * 109.64 109.54
韩国综合股价指数 1,973.75 1,975.32
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
如欲浏览韩国现货公债报价，请点选
如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 加拿大股市报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
东南亚股市报导 英股富时指数
德股DAX指数 法股CAC-40指数
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/孙国玉；审校 郑茵)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。