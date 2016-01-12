韩国金融市场：逢低买盘推动韩股微涨，韩元基本持平

人民币汇率：12月实际与名义有效汇率续升，惟七年来首现年度下跌--BIS
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
0227GMT 上日收市价
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美元/韩元 1,208.2 1,209.8
日圆/韩元 10.2677/738 10.2221
韩国公债期货 * 109.74 109.74
韩国综合股价指数 1,899.83 1,894.84
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙国玉/许娜；审校 王丽鑫/白云/张若琪)
路透上海1月20日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2016年12月人民币实际有效汇率指数升1.04%至122.86，为连续第二个月上升，上月修正后为升0.57%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/20 沪 镇海股份 603637 2,557.63 13.86 22.99 浙商证券 1/24 1/20 深 恒锋信息 300605 2,100 9.40 22.97 中泰证券 1/24 1/20 深 康泰生物 300601 4,200 3.29 22.94 中信建投 1/24 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 *18.85 *20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 1
路透台北1月20日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，12月台币实质有效汇率指 数升至105.97，创下八年半的高位；只不过仍低于韩元的110.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2jEu1Hp) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2016/12 105.97 110.65 2016/11 105.86R 110.39 2016/10 104.81R 111.81R 2016/09