韩国金融市场：美元下挫助力韩元反弹，韩股略跌

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称英国尚未决定一旦脱欧，金融服务业将如何安排
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LG显示器 股价跌1.7%，此前公布第一季营业利润同比锐减95% 。
LG Household & Healthcare 股价上涨3.4%，此前公布第一季业绩意外强劲。
三年期公债期货6月合约 上升0.02点，至110.35。
0217GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,144.6 1,151.0
日圆/韩元 10.1856/64 10.3018
韩国公债期货 * 110.35 110.33
韩国综合股价指数 2,015.43 2,019.63
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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