韩国金融市场：韩元和韩股均跌至多周低位，受地缘政治风险影响

路透首尔4月6日 - 韩元兑美元 和韩股周四早盘跌至大约三周低位，之前日本首相安倍晋三和美国总统特朗普一致认为，朝鲜的导弹发射是“严重威胁”，从而引发了市场的地缘政治焦虑情绪。 朝鲜周三从东海岸试射弹道导弹，而本周特朗普与中国国家主席习近平将举行会晤。 0227GMT，韩元兑美元 报1,132.2，较周二收盘位1,124.4下跌0.7%，为3月17日以来最低盘中水平。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.7%至2,146.76点，为3月16日 以来的盘中最低点。 “特朗普制裁朝鲜的强硬立场，而非朝鲜发射导弹这件事本身，引发 投资者担忧并让韩元承压，”NH Futures外汇分析师Min Gyeong-won称。 该分析师还称，本周的习特会结束后韩元料将恢复涨势。 接近中午时，外资卖超690亿韩元(6,099万美元)韩股，料将连续第四 个交易日卖超韩股。 下跌与上涨个股分别为555档和235档。 浦项钢铁(POSCO) 下跌近3%，新罗酒店 上涨近%。 三年期公债期货6月合约 跌0.01点至109.51。 0227GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,132.2 1,124.4 日圆/韩元 10.2480/54 10.1803 韩国公债期货 * 109.51 109.52 韩国综合股价指数 2,146.76 2,160.85 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王颖/侯雪苹/杜明霞；审校 白云/张荻/王兴亚)