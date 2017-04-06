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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 10:57 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股均跌至多周低位，受地缘政治风险影响

    路透首尔4月6日 - 韩元兑美元                和韩股周四早盘跌至大约三周低位，之前日本首相安倍晋三和美国总统特朗普一致认为，朝鲜的导弹发射是“严重威胁”，从而引发了市场的地缘政治焦虑情绪。
    
    朝鲜周三从东海岸试射弹道导弹，而本周特朗普与中国国家主席习近平将举行会晤。
    
    0227GMT，韩元兑美元                报1,132.2，较周二收盘位1,124.4下跌0.7%，为3月17日以来最低盘中水平。

    韩国综合股价指数(KOSPI)        跌0.7%至2,146.76点，为3月16日
以来的盘中最低点。
    
    “特朗普制裁朝鲜的强硬立场，而非朝鲜发射导弹这件事本身，引发
投资者担忧并让韩元承压，”NH Futures外汇分析师Min Gyeong-won称。
    
    该分析师还称，本周的习特会结束后韩元料将恢复涨势。
    
    接近中午时，外资卖超690亿韩元(6,099万美元)韩股，料将连续第四
个交易日卖超韩股。

    下跌与上涨个股分别为555档和235档。
    
    浦项钢铁(POSCO)            下跌近3%，新罗酒店           上涨近%。
    
    三年期公债期货6月合约       跌0.01点至109.51。
    
                                 0227GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,132.2       1,124.4
    日圆/韩元                 10.2480/54       10.1803
    韩国公债期货       *          109.51        109.52
    韩国综合股价指数            2,146.76      2,160.85
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王颖/侯雪苹/杜明霞；审校 白云/张荻/王兴亚)
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