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亚洲 | 2017年 4月 14日 星期五 11:50 BJT

韩国金融市场：韩元和韩股双双下挫，因朝鲜风险加剧

    路透首尔4月14日 - 韩元周五早盘下跌逾1%，因媒体报导称朝鲜(北韩)可能进行武器试验，由此带来的潜在影响继续扰动金融市场。
    
    有关朝鲜可能即将进行第六次核试验的预期升温，美国总统特朗普周四称，朝鲜是个“将予以处理”的问题，中国亦发出警告。
    
    0326GMT，韩元兑美元                报1,138.7，较周四收盘价1,129.7跌0.8%，此前曾低见1,141.0。

    韩股也下跌，韩国综合股价指数(KOSPI)       下滑0.4%至2,139.14点。
    
    NH Futures的汇市分析师Min Gyeong-won指出，韩元继周四跳涨后，目前展开修正，因朝鲜周六将举行该国最大节日“太阳节”的庆祝活动，地缘政治风险在此前加剧。
    
    预计平壤方面将举行阅兵来庆祝该节日。
    
    “要等到朝鲜太阳日结束后，才能决定韩元的下一步走向。”Min补充道。

    韩国主权债务的保险成本仍位于去年6月来最高，五年期信用违约互换(CDS)KRGV5YUSA
C=MG报58/59基点，显示韩国所有期限债务的保险成本都增加。
    
    “很多人都密切关注(朝鲜)周六的事件，这可能是个转折点并带来买入机会。在这之前
，韩国市场跌幅超过其他亚洲市场是很自然的事，”首尔一外汇交易员说。
    
    外资料卖超韩股，接近中午时在韩国股市卖超307亿韩元(2,702万美元)。
    
    下跌与上涨个股分别为523档和269档。
    
    6月三年期公债期货       上涨0.02点至109.47。
    
                                 0326GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,138.7       1,129.7
    日圆/韩元                 10.4259/42       10.4053
    韩国公债期货       *          109.47        109.45
    韩国综合股价指数            2,139.14      2,148.61
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 许娜/高琦/杜明霞；审校 蔡美珍/戴素萍/艾茂林)
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