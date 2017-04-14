韩国金融市场：韩元和韩股双双下挫，因朝鲜风险加剧

路透首尔4月14日 - 韩元周五早盘下跌逾1%，因媒体报导称朝鲜(北韩)可能进行武器试验，由此带来的潜在影响继续扰动金融市场。 有关朝鲜可能即将进行第六次核试验的预期升温，美国总统特朗普周四称，朝鲜是个“将予以处理”的问题，中国亦发出警告。 0326GMT，韩元兑美元 报1,138.7，较周四收盘价1,129.7跌0.8%，此前曾低见1,141.0。 韩股也下跌，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.4%至2,139.14点。 NH Futures的汇市分析师Min Gyeong-won指出，韩元继周四跳涨后，目前展开修正，因朝鲜周六将举行该国最大节日“太阳节”的庆祝活动，地缘政治风险在此前加剧。 预计平壤方面将举行阅兵来庆祝该节日。 “要等到朝鲜太阳日结束后，才能决定韩元的下一步走向。”Min补充道。 韩国主权债务的保险成本仍位于去年6月来最高，五年期信用违约互换(CDS)KRGV5YUSA C=MG报58/59基点，显示韩国所有期限债务的保险成本都增加。 “很多人都密切关注(朝鲜)周六的事件，这可能是个转折点并带来买入机会。在这之前 ，韩国市场跌幅超过其他亚洲市场是很自然的事，”首尔一外汇交易员说。 外资料卖超韩股，接近中午时在韩国股市卖超307亿韩元(2,702万美元)。 下跌与上涨个股分别为523档和269档。 6月三年期公债期货 上涨0.02点至109.47。 0326GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,138.7 1,129.7 日圆/韩元 10.4259/42 10.4053 韩国公债期货 * 109.47 109.45 韩国综合股价指数 2,139.14 2,148.61 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/高琦/杜明霞；审校 蔡美珍/戴素萍/艾茂林)