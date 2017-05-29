韩国金融市场：韩股连续第七日上涨，受之前美股强势影响

路透首尔5月29日 - 韩国股市周一料连续第七日上涨，并且再创盘中纪录高点，因美国第一季国内生产总值(GDP)较前值上修推动美股上涨。 强劲的投资者信心，抵消了朝鲜(北韩)今日稍早试射短程导弹消息的影响。 0119 GMT，韩国综合股价指数 涨0.64%至2,370.27点，高于上周五创下的纪录收盘高位2,355.30点。 “市场没有太多利空韩股的因素，而且需求似乎依然旺盛，足以把该 指数再推高一些，”汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung称。不过他指出， 该指数在近期快速上升后，面临一些技术性分析调整。 该指数在过去六个交易日累计上涨3.7%，今年已上涨16.8%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为427档和348档。 三星SDI 一度涨4.1%，受乐观的第二季获利前景提振。S K海力士 涨近2%。 韩元兑美元 持稳于1,120，与上日收盘位1,120.7相比变动甚微。 三年期公债6月期货 几近持平于109.48。 0119GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,120.0 1,120.7 日圆/韩元 10.0521 10.03190 韩国公债期货 * 109.47 109.49 韩国综合股价指数 2370.27 2,355.30 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 孙国玉/侯雪苹/杜明霞；审校 王兴亚/张若琪/戴素萍)