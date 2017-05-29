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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 10:09 BJT

韩国金融市场：韩股连续第七日上涨，受之前美股强势影响

    路透首尔5月29日 - 韩国股市周一料连续第七日上涨，并且再创盘中纪录高点，因美国第一季国内生产总值(GDP)较前值上修推动美股上涨。            
    
    强劲的投资者信心，抵消了朝鲜(北韩)今日稍早试射短程导弹消息的影响。            
    
    0119 GMT，韩国综合股价指数       涨0.64%至2,370.27点，高于上周五创下的纪录收盘高位2,355.30点。

    “市场没有太多利空韩股的因素，而且需求似乎依然旺盛，足以把该
指数再推高一些，”汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung称。不过他指出，
该指数在近期快速上升后，面临一些技术性分析调整。
    
    该指数在过去六个交易日累计上涨3.7%，今年已上涨16.8%。
    
    下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为427档和348档。
    
    三星SDI            一度涨4.1%，受乐观的第二季获利前景提振。S
K海力士           涨近2%。

    韩元兑美元          持稳于1,120，与上日收盘位1,120.7相比变动甚微。
    
    三年期公债6月期货       几近持平于109.48。
    
                                 0119GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,120.0       1,120.7  
    日圆/韩元                    10.0521      10.03190
    韩国公债期货       *          109.47        109.49
    韩国综合股价指数             2370.27      2,355.30
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 孙国玉/侯雪苹/杜明霞；审校 王兴亚/张若琪/戴素萍)
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