韩国金融市场：韩股连续第七日上涨，受之前美股强势影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月29日 - 韩国股市周一料连续第七日上涨，并且再创盘中纪录高点，因美国第一季国内生产总值(GDP)较前值上修推动美股上涨。 强劲的投资者信心，抵消了朝鲜(北韩)今日稍早试射短程导弹消息的影响。 0119 GMT，韩国综合股价指数 涨0.64%至2,370.27点，高于上周五创下的纪录收盘高位2,355.30点。 “市场没有太多利空韩股的因素，而且需求似乎依然旺盛，足以把该 指数再推高一些，”汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung称。不过他指出， 该指数在近期快速上升后，面临一些技术性分析调整。 该指数在过去六个交易日累计上涨3.7%，今年已上涨16.8%。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为427档和348档。 三星SDI 一度涨4.1%，受乐观的第二季获利前景提振。S K海力士 涨近2%。 韩元兑美元 持稳于1,120，与上日收盘位1,120.7相比变动甚微。 三年期公债6月期货 几近持平于109.48。 0119GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,120.0 1,120.7 日圆/韩元 10.0521 10.03190 韩国公债期货 * 109.47 109.49 韩国综合股价指数 2370.27 2,355.30 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 孙国玉/侯雪苹/杜明霞；审校 王兴亚/张若琪/戴素萍)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为