韩国金融市场：韩元与韩股下跌，但强劲出口数据削减跌幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月1日 - 韩元 和韩国股市周四双双走弱，与国际市场疲软走势相符，但跌幅受到强劲出口数据的限制。 截至0220 GMT，韩元/美元 报1,119.7韩元，几近持平于周三尾盘1,119.5。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%报2,343.39点。 韩国5月出口以双位数增长，为连续第七个月增长，因全球需求强劲。这1表明韩国依赖贸易的经济正在增加动能。 “国际油价小幅下跌，加上美股收低，投资人气似乎减弱，令当地汇市承压。但坚实的出口数据正阻止进一步下跌，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun说道。 接近中午时，外资卖超379亿韩元(3,385万美元)韩股，给大盘带来压力。 易买得(E-mart) 股价最多上涨达2.3%至近两年高位，此前该公司称由于持 续亏损将关闭旗下在中国的门店。 起亚汽车 上涨近2%，浦项钢铁(POSCO) 跌逾2%。 下跌股数量超过上涨股，分别为506和290只。 三年期韩国公债6月期约 上涨0.05点，至109.58。 0220GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,119.7 1,119.5 日圆/韩元 10.0944/07 10.0970 韩国公债期货 * 109.58 109.53 韩国综合股价指数 2,343.39 2,347.38 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 郑茵/王琛/许娜；审校 龚芳/张若琪/张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为