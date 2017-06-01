韩国金融市场：韩元与韩股下跌，但强劲出口数据削减跌幅

路透首尔6月1日 - 韩元 和韩国股市周四双双走弱，与国际市场疲软走势相符，但跌幅受到强劲出口数据的限制。 截至0220 GMT，韩元/美元 报1,119.7韩元，几近持平于周三尾盘1,119.5。 韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%报2,343.39点。 韩国5月出口以双位数增长，为连续第七个月增长，因全球需求强劲。这1表明韩国依赖贸易的经济正在增加动能。 “国际油价小幅下跌，加上美股收低，投资人气似乎减弱，令当地汇市承压。但坚实的出口数据正阻止进一步下跌，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun说道。 接近中午时，外资卖超379亿韩元(3,385万美元)韩股，给大盘带来压力。 易买得(E-mart) 股价最多上涨达2.3%至近两年高位，此前该公司称由于持 续亏损将关闭旗下在中国的门店。 起亚汽车 上涨近2%，浦项钢铁(POSCO) 跌逾2%。 下跌股数量超过上涨股，分别为506和290只。 三年期韩国公债6月期约 上涨0.05点，至109.58。 0220GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,119.7 1,119.5 日圆/韩元 10.0944/07 10.0970 韩国公债期货 * 109.58 109.53 韩国综合股价指数 2,343.39 2,347.38 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 郑茵/王琛/许娜；审校 龚芳/张若琪/张涛)