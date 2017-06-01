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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 10:46 BJT

韩国金融市场：韩元与韩股下跌，但强劲出口数据削减跌幅

    路透首尔6月1日 - 韩元      和韩国股市周四双双走弱，与国际市场疲软走势相符，但跌幅受到强劲出口数据的限制。
    
    截至0220 GMT，韩元/美元          报1,119.7韩元，几近持平于周三尾盘1,119.5。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)       跌0.2%报2,343.39点。

    韩国5月出口以双位数增长，为连续第七个月增长，因全球需求强劲。这1表明韩国依赖贸易的经济正在增加动能。            
    
    “国际油价小幅下跌，加上美股收低，投资人气似乎减弱，令当地汇市承压。但坚实的出口数据正阻止进一步下跌，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun说道。
    
    接近中午时，外资卖超379亿韩元(3,385万美元)韩股，给大盘带来压力。

    易买得(E-mart)           股价最多上涨达2.3%至近两年高位，此前该公司称由于持
续亏损将关闭旗下在中国的门店。
    
    起亚汽车           上涨近2%，浦项钢铁(POSCO)            跌逾2%。
    
    下跌股数量超过上涨股，分别为506和290只。
    
    三年期韩国公债6月期约       上涨0.05点，至109.58。
    
                               0220GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                  1,119.7       1,119.5
    日圆/韩元               10.0944/07       10.0970
    韩国公债期货       *        109.58        109.53
    韩国综合股价指数          2,343.39      2,347.38
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 郑茵/王琛/许娜；审校 龚芳/张若琪/张涛)
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