韩国金融市场：韩股和韩元走势平静，关注稍晚重大政治和经济事件

路透首尔6月7日 - 韩国股市和韩元周三小跌，市场人气低迷，周四即将迎来几个重大事件：欧洲央行政策会议、英国大选和美国联邦调查局(FBI)前局长科米到国会作证。 0212 GMT，韩国综合股价指数 跌0.1%报2,366.02点。 韩元兑美元 跌0.2%报1,120.9，周一收报1,118.3。 “尽管投资者目前维持仓位不变，但市场消化所有这些事件后，股指可能继续上行。这 些事件不会损及当前基本面，”Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun表示 。 外资料买超韩股。 下跌和上涨个股分别为423档和353档。 6月三年期公债期货 持平于109.70。 0212GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,120.9 1,118.3 日圆/韩元 10.2337/74 10.2099 韩国公债期货 * 109.70 109.70 韩国综合股价指数 2,366.02 2,368.62 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞；审校 孙国玉/于春红)