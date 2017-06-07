韩国金融市场：韩股和韩元走势平静，关注稍晚重大政治和经济事件

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月7日 - 韩国股市和韩元周三小跌，市场人气低迷，周四即将迎来几个重大事件：欧洲央行政策会议、英国大选和美国联邦调查局(FBI)前局长科米到国会作证。 0212 GMT，韩国综合股价指数 跌0.1%报2,366.02点。 韩元兑美元 跌0.2%报1,120.9，周一收报1,118.3。 “尽管投资者目前维持仓位不变，但市场消化所有这些事件后，股指可能继续上行。这 些事件不会损及当前基本面，”Cape Investment & Securities股票分析师Kim Ye-eun表示 。 外资料买超韩股。 下跌和上涨个股分别为423档和353档。 6月三年期公债期货 持平于109.70。 0212GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,120.9 1,118.3 日圆/韩元 10.2337/74 10.2099 韩国公债期货 * 109.70 109.70 韩国综合股价指数 2,366.02 2,368.62 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞；审校 孙国玉/于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为