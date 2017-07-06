韩国金融市场：美联储会议记录公布后韩元走软，朝鲜忧虑挥之不去

路透首尔7月6日 - 韩元 周四早盘跌至近四个月低点，美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布6月会议记录之后美元兑亚币持稳，而围绕朝鲜的忧虑挥之不去。 美联储发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步伐造成何种影响的分歧加重。 0231GMT，韩元兑美元 报1,152.4，较周三收盘位1,150.5 下跌0.2%。韩元开盘后不久一度触及1,153.3的低位，创3月10日来最低盘 中水准。 “美联储会议记录确实对今天的市场走势有一些影响，但因基本符合 预期，影响有限，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 “围绕朝鲜(北韩)的地缘政治风险带来轻微压力。” 他补充说，在一段时间内韩元可能在窄幅区间内交投。 美国周三警告称，如果为了阻止朝鲜(北韩)核导弹计划而必须使用武 力，将会这么做。 韩国股市跟随大多数亚洲股市走低，投资者静候科技巨头三星电子 周五公 布第二季获利初估。 韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.2%，至2,384.13点。 三星电子股价上涨近1%，但LG电子 下跌3.7%。 外资今日可能买超韩股，临近中午买入869亿韩元韩股。 下跌股数量超过上涨股，分别为439和343只。 三年期韩国公债9月期约 持稳，报109.17。 0231GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,152.4 1,150.5 日圆/韩元 10.1911/55 10.1724 韩国公债期货 109.17 109.17 韩国综合股价指数 2,384.13 2,388.35 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 孙茉莉/杜明霞/许娜；审校 王颖/高琦/艾茂林)