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韩国金融市场：美联储会议记录公布后韩元走软，朝鲜忧虑挥之不去
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2017年7月6日 / 凌晨3点12分 / 2 天前

韩国金融市场：美联储会议记录公布后韩元走软，朝鲜忧虑挥之不去

2 分钟阅读

    路透首尔7月6日 - 韩元      周四早盘跌至近四个月低点，美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布6月会议记录之后美元兑亚币持稳，而围绕朝鲜的忧虑挥之不去。
    
    美联储发布的6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步伐造成何种影响的分歧加重。            

    0231GMT，韩元兑美元          报1,152.4，较周三收盘位1,150.5
下跌0.2%。韩元开盘后不久一度触及1,153.3的低位，创3月10日来最低盘
中水准。
    
    “美联储会议记录确实对今天的市场走势有一些影响，但因基本符合
预期，影响有限，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。
    
    “围绕朝鲜(北韩)的地缘政治风险带来轻微压力。”
    
    他补充说，在一段时间内韩元可能在窄幅区间内交投。
    
    美国周三警告称，如果为了阻止朝鲜(北韩)核导弹计划而必须使用武
力，将会这么做。            

    韩国股市跟随大多数亚洲股市走低，投资者静候科技巨头三星电子           周五公
布第二季获利初估。            
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)       下跌0.2%，至2,384.13点。
    
    三星电子股价上涨近1%，但LG电子           下跌3.7%。
    
    外资今日可能买超韩股，临近中午买入869亿韩元韩股。
    
    下跌股数量超过上涨股，分别为439和343只。
    
    三年期韩国公债9月期约       持稳，报109.17。
    
                         0231GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元            1,152.4       1,150.5
    日圆/韩元         10.1911/55       10.1724
    韩国公债期货          109.17        109.17
    韩国综合股价指数    2,384.13      2,388.35
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 孙茉莉/杜明霞/许娜；审校 王颖/高琦/艾茂林)

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