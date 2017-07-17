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韩国金融市场：韩股触及纪录高位因全球需求增强，韩元触及四周高点
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2017年7月17日 / 凌晨2点43分 / 2 天内

韩国金融市场：韩股触及纪录高位因全球需求增强，韩元触及四周高点

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔7月17日 - 韩国韩股周一升至纪录新高，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话暗示将逐步收紧政策后，全球对高风险资产的需求增强。疲软的美国经济数据也强化了逐步收紧政策的预期。
    
    美国6月消费者物价持平，零售销售连续第二个月下滑，直指通胀不振，国内需求疲弱，削弱了美联储今年第三次升息的可能性。            
    
    0208GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)       涨0.3%至2,422.97点，此前一度触及2,430.34点的盘中纪录高位。

    韩元      亦升至逾四周高位，因美元继续保持疲弱。
    
    韩元/美元          涨0.5%报1,127.7，创出6月15日以来最强的盘
中水准。上周五收报1,133.3。
    
    “随着全球需求显示出改善迹象，韩国股市似乎还有更多的成长空间
，”汉阳证券的股市分析师Kim Ji-hyung表示。
    
    Kim表示，市场人士亦因寄望7月1-20日出口数据强劲而积极投资。该
数据定于7月20日公布，可能预示7月全月数据的情况。

    “出口又一个月表现乐观，将成为主板市场进一步上涨的良好催化剂。”
    
    外资料买超韩股，接近中午时已经买超173亿韩元(1,534万美元)。
    
    三星SDS            上涨近4%，三星电子           升1%。
    
    上涨与下跌个股分别为478档与322档。
    
    9月三年期公债期货       跌0.02点至109.21。
    
                                 0208GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,127.7       1,133.3
    日圆/韩元                 10.0133/87       10.0178
    韩国公债期货       *          109.21        109.23
    韩国综合股价指数            2,422.97      2,414.63
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/张涛/杜明霞；审校 许娜/张荻/高琦)

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