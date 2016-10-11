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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 10:40 BJT

韩国金融市场：韩股因三星电子股价重挫而承压，韩元下跌

韩国三星电子 周二宣布停止销售盖乐世Note7智能手机，并告知用户在对
该产品起火一事进行调查期间，应停止使用这款产品。此事让人进一步预期，三星可能砍掉
这款旗舰产品。 
    
    “现在的关键是看三星电子能以多快速度了结Note7的事件，比如较预期提前推出新款
手机，”现代证券的股票分析师Bae Sung-young表示。
    
    他并称，由于受到美股涨势的支撑，韩股跌幅是受到抑制。
    
    三星集团旗下其他公司的股价未受手机危机的影响。三星SDI 上涨1.8%，三
星SDS 上涨0.3%。
    
    海外投资者料卖超韩股，接近盘中时净卖出1,390亿韩元(1.2469亿美元)股票。
    
    上涨和下跌个股之比为406：383。
    
    韩元兑美元 报1,115.8，较周一收盘价1,108.4略微下跌。
    
    三年期韩债12月期货 跌0.05点至110.59。
    
                               0158 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元            1,115.8       1,108.4
    日圆/韩元     10.7321/90       10.6883
    韩国公债期货 *        110.59        110.64
    韩国综合股价指数   2,048.29      2,056.82
    ---------------------------------------------------
    
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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 (编译 戴素萍/李春喜 审校 张若琪/高琦)

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