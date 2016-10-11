韩国金融市场：韩股因三星电子股价重挫而承压，韩元下跌

韩国三星电子 周二宣布停止销售盖乐世Note7智能手机，并告知用户在对 该产品起火一事进行调查期间，应停止使用这款产品。此事让人进一步预期，三星可能砍掉 这款旗舰产品。 “现在的关键是看三星电子能以多快速度了结Note7的事件，比如较预期提前推出新款 手机，”现代证券的股票分析师Bae Sung-young表示。 他并称，由于受到美股涨势的支撑，韩股跌幅是受到抑制。 三星集团旗下其他公司的股价未受手机危机的影响。三星SDI 上涨1.8%，三 星SDS 上涨0.3%。 海外投资者料卖超韩股，接近盘中时净卖出1,390亿韩元(1.2469亿美元)股票。 上涨和下跌个股之比为406：383。 韩元兑美元 报1,115.8，较周一收盘价1,108.4略微下跌。 三年期韩债12月期货 跌0.05点至110.59。 0158 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,115.8 1,108.4 日圆/韩元 10.7321/90 10.6883 韩国公债期货 * 110.59 110.64 韩国综合股价指数 2,048.29 2,056.82 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 戴素萍/李春喜 审校 张若琪/高琦)