韩国金融市场：美元走强打压韩元跌至一周低点，韩股微涨

现代期货汇市分析师Jung Sung-yoon表示，随着美元从大涨中的“喘 息”结束，“韩元今天可能跌至1,180”。 OPEC周三达成减产协议后，美元和亚股上升。 韩国国内政治危机最近几周打压韩国市场，消费者和企业信心受挫的 担忧升温。 韩国数个反对党周三誓言，将继续推进弹劾总统朴槿惠，不接受朴槿 惠愿意辞职的表态，并且呼吁朴槿惠所属的新国家党议员加入支持弹劾案 。 韩国综合股价指数 小升0.2%至1,987.74点。 机构投资者接近中午时卖超650亿韩元韩股，散户投资者和外资分别 买超608亿韩元和54亿韩元。 三年期公债期货12月合约 跌0.04点报109.28。 0228GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,175.2 1,169.1 日圆/韩元 10.2602/709 10.2750 韩国公债期货 * 109.28 109.32 韩国综合股价指数 1,987.74 1,983.48 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李春喜/杜明霞；审校 戴素萍/王丽鑫)