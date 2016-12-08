韩国金融市场：三星电子创纪录新高推升韩股至近六周高点，韩元上扬

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
接近盘中时韩元兑美元 上涨0.92%。
三年期公债12月期货 上涨0.07点至109.38。
韩国企划财政部周四表示，担心“国内议题”给经济带来更多风险。目前韩国国会准备就弹劾总统朴槿惠进行投票。
0316 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,157.2 1,167.9
日圆/韩元 10.1955 10.1711
韩国公债期货 * 109.38 109.30
韩国综合股价指数 2013.12 1,991.89
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 李爽/张涛/王丽鑫；审校 王兴亚/高琦)
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。