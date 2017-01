韩国金融市场：韩元上涨但在美联储会议前涨幅受限，韩股持平

同时,与韩国执政党新国家党前党首金武星相关的股票周二大涨,因 媒体报导称,鉴于国会投票决定弹劾总统朴槿惠,金武星可能组建新的政 党。 金武星中午前否认了这种报导,但在电视演讲上表示,他在考虑完全 退出新国家党。 Daewon Cable 大涨逾5%,NK Co Ltd 跳升 逾9%,Chonbang Co Ltd 攀升4%。 三年期公债期货12月合约 上涨0.08点至109.39。 0229GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.5 1,168.2 日圆/韩元 10.1250/320 10.1168 韩国公债期货 * 109.39 109.31 韩国综合股价指数 2,028.79 2,027.24 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注:韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价,请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价,请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中,相关稿件请点选 (编译 汪红英/陈宗琦/杜明霞;审校 戴素萍/王兴亚/李婷仪)