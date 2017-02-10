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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 10:49 BJT

韩国金融市场：韩元兑美元跌至一周低位，韩股小涨

    路透首尔2月10日 - 韩国韩元兑美元      周五早盘跌至一周低位，因美国总统特朗普称，将在数周内宣布税改计划后，美元重拾升势。税改内容料将包括对个人和企业减税。            
    
    0216GMT，韩元兑美元          报1,152.2，较周四收盘水准1,145.8下跌0.6%，盘中一度触及2月2日以来低点1,154.5。韩元本周料将收低，终止五周的连升势头。
    
    “特朗普讲的每一句话都对金融市场有明显影响，”NH Futures汇市分析师Park Sung-woo说。

    Park补充说，投资者在等待特朗普和日本首相安倍晋三今日稍晚的会
晤，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fisch
er)周六的演讲，不过美日首脑会晤更受关注。
    
    “未来一周韩元兑美元交投区间将为1,130-1,160，”Park说。
    
    韩国股市受到美股走强的支撑。
    
    韩国综合股价指数       上涨0.5%至2,076.77点。
    
    海外投资者今日整日料卖超韩股，接近中午时抛售497亿韩元(4,315
万美元)韩股。
    
    SK海力士           跌3.8%，受外资卖盘打压。
    
    下跌和上涨个股数量基本持平，分别为389档和384档。
    
    3月三年期公债期货       跌0.05点至109.48。
    
                                 0216GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,152.2       1,145.8
    日圆/韩元                 10.1236/38       10.1511
    韩国公债期货       *          109.48        109.53
    韩国综合股价指数            2,076.77      2,065.88
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 徐文焰/杜明霞；审校 艾茂林/许娜)
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