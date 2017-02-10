韩国金融市场：韩元兑美元跌至一周低位，韩股小涨

路透首尔2月10日 - 韩国韩元兑美元 周五早盘跌至一周低位，因美国总统特朗普称，将在数周内宣布税改计划后，美元重拾升势。税改内容料将包括对个人和企业减税。 0216GMT，韩元兑美元 报1,152.2，较周四收盘水准1,145.8下跌0.6%，盘中一度触及2月2日以来低点1,154.5。韩元本周料将收低，终止五周的连升势头。 “特朗普讲的每一句话都对金融市场有明显影响，”NH Futures汇市分析师Park Sung-woo说。 Park补充说，投资者在等待特朗普和日本首相安倍晋三今日稍晚的会 晤，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fisch er)周六的演讲，不过美日首脑会晤更受关注。 “未来一周韩元兑美元交投区间将为1,130-1,160，”Park说。 韩国股市受到美股走强的支撑。 韩国综合股价指数 上涨0.5%至2,076.77点。 海外投资者今日整日料卖超韩股，接近中午时抛售497亿韩元(4,315 万美元)韩股。 SK海力士 跌3.8%，受外资卖盘打压。 下跌和上涨个股数量基本持平，分别为389档和384档。 3月三年期公债期货 跌0.05点至109.48。 0216GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,152.2 1,145.8 日圆/韩元 10.1236/38 10.1511 韩国公债期货 * 109.48 109.53 韩国综合股价指数 2,076.77 2,065.88 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 徐文焰/杜明霞；审校 艾茂林/许娜)