韩国金融市场：韩股因马克龙当选法国总统而上扬，韩元持稳

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透首尔5月8日 - 韩国股市周一早盘续涨，因赞成欧洲一体化的中间派候选人马克龙周日赢得法国总统大选，这点燃了外资对风险较高资产的胃纳。
韩国综合股价指数(KOSPI)上涨0.5%，至2,253.04点纪录高位。
“马克龙击败极右翼民族主义党派候选人勒庞，给整体市场资金流动产生正面影响，吸引了外资，”大信证券股票分析师Lee Kyung-min称。
Lee预计周二韩国总统选举后，涨势会再持续几天，但之后投资者将 得研判新总统的政策。
外资势将连续第三天买超，临近中午时分，外资已买超1,517亿韩元( 1.3392亿美元)韩股。
LG电子涨逾5%，因外国需求强劲。芯片厂商SK海力士<00 0660.KS>涨近1%，创纪录高位。
上涨和下跌个股分别为410档和357档。
韩元兑美元持稳于1,133.1，与上日收盘位1,132.7相比几无变动。马克龙赢得法国总统大选抵消了美元的强势。此前美国就业大增推动美元走强。
6月三年期公债期货跌0.04点至109.37。
0200GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,133.1 1,132.7
日圆/韩元 10.0390/70 10.0425
韩国公债期货* 109.37 109.41
韩国综合股价指数 2,253.04 2,241.24
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 许娜/李爽/杜明霞；审校 龚芳/于春红)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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