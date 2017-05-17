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亚洲 | 2017年 5月 17日 星期三 10:54 BJT

韩国金融市场：韩元兑美元小跌中止四日连涨，韩股持平

    路透首尔5月17日 - 韩国韩元兑美元      周三盘初小跌，在韩元上日触及六周高位后，投资人了结获利。    
        
    0229GMT，韩元兑美元                报1,118.7，较上日收盘价1,116.0跌0.2%。
    
    三星期货外汇分析师Jeong My-young表示，在欠缺决定性的市场动能之际，韩元似乎是依技术面来波动。

    “市场关注点应为全球经济数据以及美国的政治风波，”Jeong称。
    
    美元全线走软，之前有报导称美国总统特朗普要求时任美国FBI局长的科米，结束针对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查。这令人怀疑是否有妨碍司法的企图。            
    
    韩国股市也几乎持平，因投资者进行获利了结。
    
    韩国综合股价指数       跌0.3%至2,189.37点。

    外资料连续第四日卖超韩股，接近中午时卖超249亿韩元(2,226万美元)。
    
    乐天购物            涨逾4%，爱茉莉太平洋            涨近2%。
    
    下跌和上涨个股分别为460档和344档。
    
    6月三年期公债期货       上涨0.07点至109.38。
    
                                 0229GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,118.7       1,116.0
    日圆/韩元                 9.9360/387        9.8564
    韩国公债期货       *          109.38        109.31
    韩国综合股价指数            2,189.37      2,195.33
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 戴素萍/王颖/杜明霞；审校 艾茂林/许娜/王兴亚)
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