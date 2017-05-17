韩国金融市场：韩元兑美元小跌中止四日连涨，韩股持平

路透首尔5月17日 - 韩国韩元兑美元 周三盘初小跌，在韩元上日触及六周高位后，投资人了结获利。 0229GMT，韩元兑美元 报1,118.7，较上日收盘价1,116.0跌0.2%。 三星期货外汇分析师Jeong My-young表示，在欠缺决定性的市场动能之际，韩元似乎是依技术面来波动。 “市场关注点应为全球经济数据以及美国的政治风波，”Jeong称。 美元全线走软，之前有报导称美国总统特朗普要求时任美国FBI局长的科米，结束针对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)与俄罗斯之间关系的调查。这令人怀疑是否有妨碍司法的企图。 韩国股市也几乎持平，因投资者进行获利了结。 韩国综合股价指数 跌0.3%至2,189.37点。 外资料连续第四日卖超韩股，接近中午时卖超249亿韩元(2,226万美元)。 乐天购物 涨逾4%，爱茉莉太平洋 涨近2%。 下跌和上涨个股分别为460档和344档。 6月三年期公债期货 上涨0.07点至109.38。 0229GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,118.7 1,116.0 日圆/韩元 9.9360/387 9.8564 韩国公债期货 * 109.38 109.31 韩国综合股价指数 2,189.37 2,195.33 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/王颖/杜明霞；审校 艾茂林/许娜/王兴亚)