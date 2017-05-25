韩国金融市场：韩国央行乐观评论推升股市，美联储会议记录激励韩元

路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃升，因美美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次 政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 韩元兑美元 报1,117.7，较周三收盘时的1,126.8上涨0.8%。 权重股三星电子 涨1%，浦项钢铁(POSCO) 上扬近3%。 三年期公债6月期货 上涨0.01点，报109.44。 0236GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,117.7 1,126.8 日圆/韩元 10.0072/52 10.0281 韩国公债期货 * 109.44 109.43 韩国综合股价指数 2,337.92 2,317.34 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 郑茵/侯雪苹/王丽鑫；审校 戴素萍/刘秀红/李爽)