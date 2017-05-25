韩国金融市场：韩国央行乐观评论推升股市，美联储会议记录激励韩元

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃升，因美美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次 政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 韩元兑美元 报1,117.7，较周三收盘时的1,126.8上涨0.8%。 权重股三星电子 涨1%，浦项钢铁(POSCO) 上扬近3%。 三年期公债6月期货 上涨0.01点，报109.44。 0236GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,117.7 1,126.8 日圆/韩元 10.0072/52 10.0281 韩国公债期货 * 109.44 109.43 韩国综合股价指数 2,337.92 2,317.34 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 郑茵/侯雪苹/王丽鑫；审校 戴素萍/刘秀红/李爽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为