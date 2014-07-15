韩国汇市：韩元兑美元尾盘跌逾1%，受外资抛售拖累

标题新闻：美总统特朗普称对进口钢铁是否威胁国家安全的调查并非针对中国，是对全球钢铁企业
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路透首尔7月15日 - 韩国韩元兑美元 周二尾盘跌逾1%，受外资在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦国会作证之前追捧美元、抛售韩元拖累。
0537 GMT，韩元兑美元报1,028.3，较周一国内收盘位1,018.2下跌1%，可能录得2月3日来最差单日表现。(完)
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