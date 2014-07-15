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货币新闻 | 2014年 7月 15日 星期二 13:56 BJT

韩国汇市：韩元兑美元尾盘跌逾1%，受外资抛售拖累

路透首尔7月15日 - 韩国韩元兑美元 周二尾盘跌逾1%，受外资在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦国会作证之前追捧美元、抛售韩元拖累。

0537 GMT，韩元兑美元报1,028.3，较周一国内收盘位1,018.2下跌1%，可能录得2月3日来最差单日表现。(完)

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