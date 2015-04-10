韩国汇市：韩元兑美元削减跌幅，受益于穆迪上调韩国评等展望

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透首尔4月10日 - 韩元兑美元 周五盘中削减部分跌幅，此前穆迪将韩国评等展望从稳定调整为正面。
穆迪维持韩国发行人评等为Aa3不变。
0353GMT，韩元兑美元 下跌0.1%至1,093.6，穆迪评级消息公布前下跌0.2%。 (完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 李爽)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。