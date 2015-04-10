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货币新闻 | 2015年 4月 10日 星期五 12:08 BJT

韩国汇市：韩元兑美元削减跌幅，受益于穆迪上调韩国评等展望

路透首尔4月10日 - 韩元兑美元 周五盘中削减部分跌幅，此前穆迪将韩国评等展望从稳定调整为正面。

穆迪维持韩国发行人评等为Aa3不变。

0353GMT，韩元兑美元 下跌0.1%至1,093.6，穆迪评级消息公布前下跌0.2%。 (完)

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