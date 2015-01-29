李明博：朝鲜曾要求以钱粮援助换朝韩峰会

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透首尔1月29日（记者 Ju-min Park） - 韩国前总统李明博称，朝鲜2009年曾要求以100亿美元现金和50万吨粮食作为同韩国举行峰会的前提条件，但他当时拒绝以资助换峰会。
韩国前总统金大中2000年与朝鲜前领导人金正日举行首次峰会，他凭借带动朝韩关系回暖而广受赞誉。
1950-53年的朝鲜战争以停战结束，双方没有签署和平条约，因此朝韩两国从技术上仍处于敌对状态。
李明博在下周即将出版的书中称，他当时拒绝了朝鲜的条件。
“（朝方）文件看起来是标准化的峰会提议，列出了我方必须提供援助的清单和书面日程安排，”李明博说。路透周四获得了该书关于朝鲜篇章的预印本。
文件把一份朝方提交的清单称为“峰会的一个条件”，清单上包括40万吨大米、10万吨玉米、30万吨化肥和朝鲜用于筹建一家银行所需的100亿美元资金。
“我们不应当为了一次峰会而讨价还价，”李明博在书中写到。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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