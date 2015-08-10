韩国谴责朝鲜越过三八线埋雷，威胁采取报复措施

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月10日 - 韩国军方周一谴责朝鲜(北韩)在朝韩非军事区边境埋布地雷，称这是懦弱的挑衅行为，并威胁对朝鲜采取报复措施。

韩国军方在新闻发布会上称，有证据表明朝鲜士兵近期越过“三八线”埋雷，并称平壤将为此“付出严重代价”。

“我们强烈谴责这种懦夫行为，这种行为对于一个正常军队来说是无法想像的，”韩国参谋长联席会议官员Ku Hong-mo说道，称该行为违反《朝鲜停战协定》。

韩方谴责有可能引发朝鲜的愤怒回应，并进一步加剧朝鲜半岛的紧张局势。

由美军主导及负责监督《朝鲜停战协定》的联合国军也谴责朝鲜违反停战协定，并称将要求与朝鲜军方召开会议。

韩国军方称，上周二发生爆炸的区域已进行排雷，且该地地形意味着其他地方埋下的地雷不可能通过降雨或者土壤位移而漂移至此。

韩国军方称，爆炸地雷的碎片上也带有朝鲜通常使用的涂料。(完)