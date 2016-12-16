焦点：韩国政治丑闻累及企业 规划与决策出现真空期

2016年12月6日，首尔，韩国SK集团、三星集团和乐天集团等大企业领导人（左至右）在国会接受有关总统朴槿惠卷入的亲信干政丑闻的调查。 REUTERS/Jung Yeon-Je

路透首尔/新加坡12月15日 - 韩国企业目前受困于国内政治危机而放慢脚步，内部人士指出，三星及乐天等大型财团都延后传统的年底管理层重组，规划与决策出现真空。

上周韩国国会一调查小组召集当地九大财阀领导人，进行了长达13小时的拷问，之后国会在周五表决通过弹劾总统朴槿惠。

虽然没有任一企业高管遭到指控，这些高管中有许多遭到调查人员的质疑，三星、乐天及SK等集团的办公室遭到搜索。

三星集团旗下一主要事业高管表示，“何时会宣布高层变动到现在还没有线索，现在见到的状况就是许多事情放慢下来的连锁反应。”由于事涉敏感，该名高管不愿具名。

韩国九大财阀年营收总计910.5万亿(兆)韩元(7,800亿美元)，相当于韩国年度国内生产总值(GDP)的一半以上。

在家族掌控的大型企业集团中，作为年底例行仪式的高管晋升，通常代表了这类大企业为来年新举措做好准备，决策在这之前几周就已陆续敲定。

三星旗下企业一位雇员称，由于不确定性持续的时间异于寻常，员工们一直忙着阅读新闻报导和浏览公司内部网。

“日常工作无疑也在放缓，因为企业都在推迟具体的扩张计划或暂缓调整，”这名拒绝透露姓名的员工称。

丑闻也使政府政策和经济面临不确定性，对于三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)等期望逆转核心业务市场份额下滑的企业而言，这场丑闻来的不是时候。

现代汽车料将迎来连续第四年获利下滑。该公司表示，尚未决定是否像往常一样在12月底宣布人事调整。

“情绪不是很高，我们会长在国会听证会上饱受煎熬，”一位拒绝透露姓名的现代汽车的高管称。“在这些困难时期，如果我没被炒鱿鱼，就已经很幸运了。”

**公司纷纷推迟调整人事**

朴槿惠被指控与其亲信崔顺实及一位助理串通一起向大型企业索捐，要企业向两个支持总统倡议的基金会捐献数以千万美元计的资金。

一位公司消息人士称，三星电子已被发现数次推迟设定明年的销售目标。该消息人士拒绝加以详述。三星电子是向两个基金会捐款204亿韩元(1,750万美元)财团的成员之一。

三星电子也没有宣布一年一度的管理层调整，该公司通常在12月初宣布此事。一些投资者预测，该公司因盖乐世Note7起火问题被迫停产这款手机后，管理层可能出现重大调整。

该公司拒绝就何时宣布年度人事调整给出一个时间表，也不愿置评。

“大家都焦虑不安，”三星电子芯片部门的一位员工称。该员工表示，同事们在午餐时间都聚在一起，讨论通常这时已经完成的人事调整的各种传言。

乐天集团的一位发言人称，由于“各种情况”，集团年度人事调整可能推迟到明年。该集团的年度人事调整通常在12月末进行。

**企业可能捂紧钱袋**

周五的弹劾表决意味着，韩国宪法法院有最多180天的时间决定支持或否决这一动议。若获得法院支持，朴槿惠将成为韩国第一位被弹劾下台的民选总统。

评级机构穆迪周一称，由于弹劾事件，韩国越发有可能在新总统接任前不采取新的政策改革，这将拖累经济，因企业会推迟雇佣和投资决定。

“从经济方面来说，预计此事最大的后果就是企业对投资踌躇不前，”韩国央行一位官员对路透说。该官员拒绝具名。

三星通常在1月底前后宣布年度投资计划，公司在一份声明中对路透表示，公司“目前正处在制定明年整体计划的过程中”。

该公司在2016年留出了创纪录的27万亿(兆)韩元(230亿美元)作为资本支出。

韩国企划财政部上周表示，担心“国内议题”给经济带来更多风险。企划财政部表示，在家庭债务创纪录、出口疲弱，以及全球不确定性仍存的情况下，国内议题可能让经济更加承压。

韩国工业联盟3月时宣布了30个最大企业集团的年度投资计划，但该联盟一位官员表示，不清楚投资能否按计划实行。

“当前的危机与2008年次贷危机类似，甚至更加严重...我们处于停滞状态，”他表示。这位官员也拒绝具名。

另一家三星电子关系企业的一位高管表示，这导致员工“神经紧绷，试图保持忙碌”。

“很多够格升职或进行其他人员重组的管理人员都宁愿保持低调...不希望得到不必要的关注，”他表示。(完)