综述：韩国宪法法院罢免总统朴槿惠 本地股汇市齐涨

路透首尔3月10日 - 韩国宪法法院周五因一起涉及该国大公司的腐败丑闻罢免了总统朴槿惠，此时韩国与朝鲜和中国的紧张局势继续升温。

法院的判决激起了数百名朴槿惠支持者的抗议，在法院外与警察发生冲突，其中两名抗议者丧生。

朴槿惠成为韩国历史上首位被罢免的民选总统，这将为持续数月的政治瘫痪和动荡划上句号。这起贪腐丑闻也让三星集团领导人李在镕锒铛入狱。

韩国将在60天内举行提前选举，选出新总统。

韩国青瓦台发言人Kim Dong Jo表示，朴槿惠周五不会搬离青瓦台总统官邸。

“朴槿惠今日不会离开青瓦台，”该发言人对路透说。

国会12月9日表决通过弹劾朴槿惠，其总统职权被剥夺，但仍留在总统府。

韩国宪法法院代理首席法官Lee Jung-mi表示，朴槿惠“整个任期”都违反了宪法和法规，尽管遭到国会的反对和媒体的指责，她仍隐瞒事实，并镇压批评行为。

“罢免完全有利于维护宪法...我们罢免了总统朴槿惠，”Lee在听证会上表示。

朴槿惠否认自己有任何不当行为。

法院支持国会12月9日的弹劾表决，标志着韩国首位女总统的总统之路暗淡收场。朴槿惠的父亲--前总统朴正熙和母亲都是遭暗杀身亡。

她并未出现在法院，发言人称她周五不会发表任何评论。

现年65岁的朴槿惠不再享有总统豁免权，有可能面临与密友崔顺实共谋指控相关的受贿、敲诈和滥用职权的刑事指控。

**市场上涨**

韩国总理黄教安被任命为代理总统，在大选举行前都将担任这一职位。

“考虑到朴槿惠如此引人瞩目的下台以及保守党内混乱不堪，5月总统竞选将是自由党派败北，”延世大学教授John Delury表示。

与中国和美国的关系可能会主导即将展开的总统竞选活动，此前韩国在本月部署萨德反导弹防御系统，回应朝鲜导弹和核试验增多。中国强烈抗议韩国部署萨德。

韩国宪法法院裁决公布后，韩国综合股价指数和韩元均走高。韩股周五收在一周多高位。

法国外贸银行(Natixis)驻香港资深分析师Trinh Nguyen称，有望在今年上半年选出新总统，而不是长期的不确定，这将会提振内需和市场。

“大家的寄望是，这将允许该国有一位新的领导人，来解决诸如劳动力市场改革、地缘政治紧张局势升级等长期存在的挑战，”他说道。

朴槿惠被指控与密友崔顺实及一位前总统助理合谋，逼迫大企业向支持其政策倡议的两个基金会捐款。崔顺实及这位助理的相关案件已在审理当中。

宪法法院称，朴槿惠“彻底隐瞒了崔顺实干政的事实”。

朴槿惠还被指控向三星集团领导人李在镕索贿，以换取政府的支持，其中包括2015年三星旗下两家公司的合并交易，而这则被视为对李在镕接掌韩国最大财阀企业的支持。

李在镕已被指控涉嫌行贿和挪用资金，目前在押，其案件已于周四开审。

李在镕及三星否认有不法行为。

周五，有数百名朴槿惠的支持者在法院外集会，并试图突破警方设立的路障，他们中的多数为老年人。警方称，一名72岁的男子因头部受伤被送至医院，但不治身亡。另外还有一人死亡，具体情况正在调查中。

抗议活动组织者称，有六人受伤。

警方封锁了通往首尔市中心的主要干道，以防出现更大规模的抗议。(完)