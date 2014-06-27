（更正）韩国请辞总理留任 总统朴槿惠领导力遭质疑

（更正：将内文倒数第二段中的“朝鲜”更正为“韩国”）

路透首尔6月26日（记者Jack Kim） - 韩国总统朴槿惠周四拒绝了总理郑烘原的辞职请求，要求其继续留任。此前朴槿惠提名的总理人选文昌克宣布退出提名，因其过去关于日韩关系的言论引发争议。

朴槿惠决定挽留郑烘原，令外界对她执政及推进改革的能力益发感到担心。郑烘原两个月前因政府在“岁月号”沉船事故中应对不力而请辞。

政治评论人士Rhee Jong-hoon说：“一位已经请辞的总理留任，这意味着未来很难指望她（朴槿惠）的承诺兑现。”

4月16日“岁月号”沉船事故后，朴槿惠的支持率急剧下滑。最新民调显示，其支持率大幅下滑了20个百分点。

在韩国，总理职务只是象征性的，权力集中在总统手中。但朴槿惠未能选定让人信服的总理人选，令人益发质疑其执政和推进改革的能力。

现在是朴槿惠总统任期第二年，她领导的新国家党在议会占优势，这有助于她推动立法贯彻改革政策。

但新国家党对她之前提名的两名总理人选不太支持。

文昌克是第二位提名人选，他周二宣布退出提名，因外界曝出他几年前在一次教会活动中称，当初日本对韩国的殖民统治是上帝的意愿。

而第一位提名人选安大熙上月宣布放弃提名，因他在卸任大法官后开设律师事务所，赚取大量钱财，令人质疑其道德操守。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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