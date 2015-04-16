韩总理陷贪腐丑闻 朴槿惠称对贪腐零容忍

路透首尔4月15日 - 韩国总统朴槿惠称，她对贪腐持零容忍态度。韩国总理李完九涉嫌从已故商人成完钟收受非法竞选献金，外界呼吁其辞职。

李完九就是否接受过成完钟的3,000万韩元（2.7万美元）周三在国会连续第二天接受质询。正在接受欺诈和贿赂调查的成完钟上周四被发现用领带自缢身亡。

李完九否认收受过成完钟的任何资金，表示会服从检方的调查，但拒绝了反对派要求他辞职的呼声。

朴槿惠称，必须对成完钟死前提供的说法进行调查。

“作为政治改革的一项任务，我们必须确保对（成完钟）提供的新说法进行调查，”朴槿惠在与政府高官召开的会议上说。

“我不会原谅任何有贪腐或不轨行为的人，”朴槿惠称。这是相关丑闻上周四曝光以来朴槿惠首次对此事公开置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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