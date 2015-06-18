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时事要闻 | 2015年 6月 18日 星期四 13:34 BJT

韩国国会通过总理提名人黄教安任命案

路透首尔6月18日 - 韩国国会周四通过了总理提名人黄教安（Hwang Kyo-ahn）的任命案。

黄教安为韩国法务部长官，此前获得了韩国总统朴槿惠的提名。朴槿惠办公室之前曾称，黄教安是肃清腐败、帮助推动政治改革的正确人选。

提名获得国会通过后，黄教安还必须获得总统朴槿惠的正式任命，宣誓就职后才能成为总理。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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