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时事要闻 | 2016年 12月 8日 星期四 14:06 BJT

韩国国会推出弹劾总统朴槿惠的议案 投票表决安排在周五进行

路透首尔12月8日 - 韩国国会周四推出弹劾总统朴槿惠的议案，投票表决安排在周五进行。反对党表示，他们相信能获得通过该议案的三分之二多数。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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