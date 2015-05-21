韩国总统朴槿惠提名法务部长官黄教安出任总理

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月21日 - 韩国总统朴槿惠提名法务部长官黄教安（Hwang Kyo-ahn）出任该国总理，这是她自2013年上任以来第六次提名总理人选。

朴槿惠之前提名的五位总理人选中，有三位因个人不当行为在提名获确认前就退出，另外两位出任总理，其中一位也因卷入丑闻辞职。

李完九4月辞去总理职务，他之前被控非法收受一名已自杀商人提供的竞选资金。

朴槿惠的公共事务秘书周四称，黄教安是“铲除全社会腐败、实现政治改革的合适人选，这样我们就能创造一个全新的国家”。（完）