韩国总统朴槿惠提名法务部长官黄教安出任总理

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔5月21日 - 韩国总统朴槿惠提名法务部长官黄教安（Hwang Kyo-ahn）出任该国总理，这是她自2013年上任以来第六次提名总理人选。
朴槿惠之前提名的五位总理人选中，有三位因个人不当行为在提名获确认前就退出，另外两位出任总理，其中一位也因卷入丑闻辞职。
李完九4月辞去总理职务，他之前被控非法收受一名已自杀商人提供的竞选资金。
朴槿惠的公共事务秘书周四称，黄教安是“铲除全社会腐败、实现政治改革的合适人选，这样我们就能创造一个全新的国家”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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