韩国请辞总理留任 总统朴槿惠领导力遭质疑

《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月26日（记者Jack Kim） - 韩国总统朴槿惠周四拒绝了总理郑烘原的辞职请求，要求其继续留任。此前朴槿惠提名的总理人选文昌克宣布退出提名，因其过去关于日韩关系的言论引发争议。
朴槿惠决定挽留郑烘原，令外界对她执政及推进改革的能力益发感到担心。郑烘原两个月前因政府在“岁月号”沉船事故中应对不力而请辞。
政治评论人士Rhee Jong-hoon说：“一位已经请辞的总理留任，这意味着未来很难指望她（朴槿惠）的承诺兑现。”
4月16日“岁月号”沉船事故后，朴槿惠的支持率急剧下滑。最新民调显示，其支持率大幅下滑了20个百分点。
在韩国，总理职务只是象征性的，权力集中在总统手中。但朴槿惠未能选定让人信服的总理人选，令人益发质疑其执政和推进改革的能力。
现在是朴槿惠总统任期第二年，她领导的新国家党在议会占优势，这有助于她推动立法贯彻改革政策。
但新国家党对她之前提名的两名总理人选不太支持。
文昌克是第二位提名人选，他周二宣布退出提名，因外界曝出他几年前在一次教会活动中称，当初日本对朝鲜的殖民统治是上帝的意愿。
而第一位提名人选安大熙上月宣布放弃提名，因他在卸任大法官后开设律师事务所，赚取大量钱财，令人质疑其道德操守。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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